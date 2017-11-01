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Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией
1 ноябрь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 01.11.2017. Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову, правительство РФ может принять такое решение в ближайшее время.
Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Затем действие запрета неоднократно продлялось — в октябре срок продления составил 180 суток.
«Летом этого года внесены изменения в законодательство Российской Федерации — полномочиями по ограничению реализации того или иного вида продукции наделено правительство Российской Федерации, поэтому я уверена, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшей перспективе. Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет», — сказала А. Попова.
Запрет распространяется на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.
Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Затем действие запрета неоднократно продлялось — в октябре срок продления составил 180 суток.
«Летом этого года внесены изменения в законодательство Российской Федерации — полномочиями по ограничению реализации того или иного вида продукции наделено правительство Российской Федерации, поэтому я уверена, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшей перспективе. Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет», — сказала А. Попова.
Запрет распространяется на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.
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