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Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

УрБК, Москва, 01.11.2017. Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову, правительство РФ может принять такое решение в ближайшее время.



Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Затем действие запрета неоднократно продлялось — в октябре срок продления составил 180 суток.



«Летом этого года внесены изменения в законодательство Российской Федерации — полномочиями по ограничению реализации того или иного вида продукции наделено правительство Российской Федерации, поэтому я уверена, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшей перспективе. Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет», — сказала А. Попова.



Запрет распространяется на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

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