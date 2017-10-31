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В Свердловской области с начала года автобусные перевозки сократились на 4,1%

31 октябрь 2017 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В январе-сентябре 2017 года автобусы (с учетом коммерческих перевозчиков) в Свердловской области перевезли 174,9 млн пассажиров, что на 4,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Пассажирооборот автобусов на Среднем Урале составил 2 млрд 042 млн пасс. км. Это на 5,4% меньше показателя января-сентября 2016 года.

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