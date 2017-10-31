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В центре Екатеринбурга из-за трещины на трубопроводе без отопления остаются около 40 домов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Из-за трещины на магистральном трубопроводе М-12 в Екатеринбурге остаются без отопления и горячей воды около 40 жилых домов возле гостиницы Исеть.



Как рассказала УрБК пресс-секретарь «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК) Светлана Тимченко, рабочие планируют завершить ремонт сегодня к 22.00.



«Там ситуация осложняется тем, что свищ обнаружили под трамвайными путями. Как вы понимаете, мы не можем трамвайную линию копать, это бы потребовало длительного процесса согласования с ГИБДД, администрацией города. Поэтому там решено применить нетрадиционную технологию: с обеих сторон раскопали трамвайные линии, вырезали участок трубопровода длиной 36 метров, вытянули старую трубу и заменили отрезком новой», — прокомментировала представитель ЕТК.



По словам жителей близлежащих домов, отопления и горячей воды у них также не было в минувшее воскресенье. В ЕТК поясняют, что тогда поменяли участок трубопровода подачи тепла в дома, а теперь обратный.



«Там открытая схема, идут две трубы — подача и «обратка». Пришлось менять сначала подачу, потом «обратку». Сам по себе участок небольшой, и это даже не прорыв, а свищ. Но поскольку зимой он может увеличиться, решили не оставлять и сделать, пока погода теплая», — рассказала Светлана Тимченко.

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