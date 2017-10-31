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Дни финансовой грамотности в Екатеринбурге пройдут при поддержке СКБ-банка

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В Екатеринбурге при поддержке СКБ-банка совместно с Центральным банком России пройдут дни финансовой грамотности для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Банк России займется финансовой грамотностью пожилых людей с помощью нового образовательного курса «Прививаем финансовую культуру». Занятия помогут пожилым людям узнать как можно безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии и не стать жертвой мошенников», — говорится в сообщении.



В Свердловской области при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и СКБ-банка программа «Старшее поколение» уже реализуется, подобные занятия начались. На базе комплексных центров социального обслуживания населения вводится реабилитационная программа для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста».



С 2016 года в школах было введено новое направление «Финансовая грамотность». Задачи курса: повышение финансовой грамотности граждан пожилого возраста, информирование об актуальных вопросах пенсионного обеспечения, видах финансовых услуг, видах мошенничества и способах защиты от них.



В декабре 2017 года Организационно-методический центр социальной помощи Екатеринбурга проведет Олимпиаду по финансовой грамотности для граждан пожилого возраста «Компетенции будущего». Материалы для тестирования были адаптированы и предоставлены СКБ-банком.

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