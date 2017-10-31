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Верхний предел госдолга Свердловской области в 2018 году составит 95 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В случае успешного исполнения бюджета Свердловской области верхний предел госдолга на 2018 год составит 94,9 млрд рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр финансов Галина Кулаченко.



«При этом уровень долговой нагрузки на 2018 год — 48,1% от налоговых и неналоговых доходов. Расходы на обслуживание госдолга существенно ниже текущего года — 0,3 млрд руб. Это на 1,3 млрд руб ниже чем в текущем году», — рассказала Г. Кулаченко.



Отметим, что на 1 октября 2017 года госдолг Свердловской области составил 55 млрд 511,7 тыс. руб.

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