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Энергоблок № 4 Белоярской АЭС за год выработал более 5,8 млн кВтч электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. С момента сдачи 4-го энергоблока Белоярской АЭС в промышленную эксплуатацию, которая состоялась 31 октября 2016 года, исполнился один год. За этот период энергоблок выдал в энергосистему 5 855,3 млн кВтч электроэнергии, сообщает пресс-служба Белоярской АЭС.



Сдача в промышленную эксплуатацию была произведена после завершения этапов сооружения энергоблока и его опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которой были проведены необходимые испытания, измерения и опробования на различных уровнях мощности.



Напомним, энергоблок № 4 Белоярской АЭС — крупнейший в мире блок с реактором на быстрых нейтронах. Он является опытно-промышленным и служит в том числе для отработки технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Так, в 2019 году БН-800 завершит переход на МОКС-топливо, содержащее плутоний, выделенный при переработке уже отработавшего ядерного топлива реакторов других типов.



Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на Министерской конференции МАГАТЭ «Ядерная энергетика в XXI веке», которая проходит в настоящее время в Абу-Даби (ОАЭ), решение задач в области ЗЯТЦ является сегодня одним из главных приоритетов развития мировой атомной энергетики на ближайшую перспективу.



«Мы убеждены, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются «быстрые» реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия. И что важно, это уже не технология отдаленной перспективы: с учетом имеющегося научного и технологического уровня развития есть все основания полагать, что комплексный продукт в этой сфере будет предложен рынку в течение ближайших 10-15 лет. По меркам атомной отрасли — это технологии завтрашнего дня», — заявил А. Лихачев.



Следует также отметить, что по показателям надёжности и безопасности БН-800 сегодня входит в число лучших ядерных реакторов мира.

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