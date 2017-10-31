Новости дня
Долги предпринимателей Екатеринбурга за тепло и горячую воду превысили 63 млн рублей
31 октябрь 2017 (15:49)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Долги за тепло и горячую воду предпринимателей Екатеринбурга, являющихся владельцами нежилых помещений, превысили 63 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Напомним, с 1 января 2017 года правительство РФ изменило схему оплаты использования коммунальных ресурсов для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Все собственники обязаны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями на поставку электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения, газа и водоотведения. Ранее за потребленные ресурсы эта категория потребителей платила управляющим компаниям, либо товариществу собственников жилья или другой организации, отвечающей за обслуживание дома.
С января 2017 «ЭнергосбыТ Плюс» заключил более 5 тыс. 200 договоров поставки теплоэнергоресурсов с новой группой потребителей. Всего компания имеет 6 тыс. 500 договоров с собственниками нежилых помещений.
Должникам этой категории «ЭнергосбыТ Плюс» направил 3 тыс. 600 досудебных претензий, уведомления по sms и на электронную почту. Претензионные письма предпринимателям доставят по почте до 1 ноября.
Напомним, с 1 января 2017 года правительство РФ изменило схему оплаты использования коммунальных ресурсов для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Все собственники обязаны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями на поставку электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения, газа и водоотведения. Ранее за потребленные ресурсы эта категория потребителей платила управляющим компаниям, либо товариществу собственников жилья или другой организации, отвечающей за обслуживание дома.
С января 2017 «ЭнергосбыТ Плюс» заключил более 5 тыс. 200 договоров поставки теплоэнергоресурсов с новой группой потребителей. Всего компания имеет 6 тыс. 500 договоров с собственниками нежилых помещений.
Должникам этой категории «ЭнергосбыТ Плюс» направил 3 тыс. 600 досудебных претензий, уведомления по sms и на электронную почту. Претензионные письма предпринимателям доставят по почте до 1 ноября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жители Екатеринбурга задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 3,6 млрд рублей
- Управляющие компании Первоуральска продолжают копить долги за энергоресурсы
- Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на 3 млрд рублей
- Долги свердловских предприятий за тепло и электричество в 3 млрд рублей выставлены на торги
- Долги населения Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 1 млрд рублей
Loading...