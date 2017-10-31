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Долги предпринимателей Екатеринбурга за тепло и горячую воду превысили 63 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Долги за тепло и горячую воду предпринимателей Екатеринбурга, являющихся владельцами нежилых помещений, превысили 63 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Напомним, с 1 января 2017 года правительство РФ изменило схему оплаты использования коммунальных ресурсов для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Все собственники обязаны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями на поставку электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения, газа и водоотведения. Ранее за потребленные ресурсы эта категория потребителей платила управляющим компаниям, либо товариществу собственников жилья или другой организации, отвечающей за обслуживание дома.



С января 2017 «ЭнергосбыТ Плюс» заключил более 5 тыс. 200 договоров поставки теплоэнергоресурсов с новой группой потребителей. Всего компания имеет 6 тыс. 500 договоров с собственниками нежилых помещений.



Должникам этой категории «ЭнергосбыТ Плюс» направил 3 тыс. 600 досудебных претензий, уведомления по sms и на электронную почту. Претензионные письма предпринимателям доставят по почте до 1 ноября.

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