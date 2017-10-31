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Число бедных работающих граждан в России в 2016 году превысило 12 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В России в 2016 году 12,1 млн работающих граждан или 16,8% всех занятых в экономике страны относились к числу малоимущих. Об этом говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве РФ «Работающие бедные в России и за рубежом».



«Несмотря на позитивное изменение показателя «работающие бедные» в 2016 году по сравнению с 2005 годом, нельзя признать нормальной ситуацию, при которой более 10 млн работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и для своей семьи», — говорится в бюллетене.



Согласно приведенным в исследовании данным Росстата, в 2017 году 2 млн работников организаций страны (7,3% всех работающих) получали зарплату ниже прожиточного минимума. Наибольшая доля таких граждан задействована в сферах предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг; образования; организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

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