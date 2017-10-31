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Группа ЧТПЗ поставила новый вид труб для «Сургутнефтегаза»
31 октябрь 2017 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Группа ЧТПЗ поставила опытно-промышленную партию насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2 компании «Сургутнефтегаз». Продукция изготовлена в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода, сообщает пресс-служба компании.
Трубы диаметром 73 мм и толщиной стенки 5,5 мм применяются при операциях гидравлического разрыва пласта — одном из методов интенсификации работы скважины — различных технологических операциях на вертикальных и наклонных скважинах.
Высокие прочностные характеристики труб обеспечивает специально подобранная марка стали и резьбовое соединение с шагом 3,2 мм. Продукция прошла стендовые испытания в специализированном исследовательском институте и способна выдерживать комбинированные нагрузки: растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.
«Группа ЧТПЗ ведет постоянные разработки перспективных видов продукции для нефтегазовой отрасли. Успешное освоение насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2 позволит компании увеличить объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и долю на рынке труб для добычи нефти и газа», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
В первом полугодии 2017 года доля Группы ЧТПЗ на российском рынке в сегменте OCTG составила 18%.
Трубы диаметром 73 мм и толщиной стенки 5,5 мм применяются при операциях гидравлического разрыва пласта — одном из методов интенсификации работы скважины — различных технологических операциях на вертикальных и наклонных скважинах.
Высокие прочностные характеристики труб обеспечивает специально подобранная марка стали и резьбовое соединение с шагом 3,2 мм. Продукция прошла стендовые испытания в специализированном исследовательском институте и способна выдерживать комбинированные нагрузки: растяжение, сжатие, внутреннее и внешнее давление.
«Группа ЧТПЗ ведет постоянные разработки перспективных видов продукции для нефтегазовой отрасли. Успешное освоение насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением F-3,2 позволит компании увеличить объем поставок продукции с высокой добавленной стоимостью и долю на рынке труб для добычи нефти и газа», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
В первом полугодии 2017 года доля Группы ЧТПЗ на российском рынке в сегменте OCTG составила 18%.
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