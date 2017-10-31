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Глава Минфина РФ назвал причины отзыва лицензии у банка «Югра»
31 октябрь 2017 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Среди причин отзыва лицензии у банка «Югра» — неисполнение федеральных законов и актов ЦБ РФ, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил в официальном ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.
«Решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, а также неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке РФ», — говорится в ответе министра.
Также А. Силуанов отметил, что руководство «Югры» скрывало реальное финансовое положение банка.
«Госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» проведено обследование финансового положения банка, в результате которого были выявлены проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения», — поясняет А. Силуанов.
Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Банк «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. В июле 201 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
«Решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, а также неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке РФ», — говорится в ответе министра.
Также А. Силуанов отметил, что руководство «Югры» скрывало реальное финансовое положение банка.
«Госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» проведено обследование финансового положения банка, в результате которого были выявлены проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения», — поясняет А. Силуанов.
Напомним, Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Банк «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. В июле 201 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
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