Кризис

ЕМУП «Водоканал» задолжал 27 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (ЕМУП) «Водоканал» задолжало по плате за негативное воздействие на окружающую среду свыше 27 млн руб. Такие данные приведены на сайте Департамента Росприроднадзора по УрФО.



Надзорный орган обратился в суд с требованием взыскать с организации задолженность несколько месяцев назад. 3 июля 2017 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Роспотребнадзора.



В организации не согласились с решением суда и опротестовали его. 25 октября 2017 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение свердловского арбитража без изменений, а апелляцию — без удовлетворения.

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