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Руководство ЮУТПП провело переговоры с представителями китайской провинции Хэйлунцзян

УрБК, Челябинск, 31.10.2017. Руководство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) провело рабочую встречу с представителями комитета по содействию международной торговле китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



«Участники встречи обсудили совместную реализацию мероприятий по укреплению внешнеэкономических связей Челябинской области с Китаем. Отметим, данная работа будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией торгово-промышленных палат Уральского федерального округа и Союзом северо-восточных подкомитетов Всекитайского комитета содействия международной торговле (CCPIT), заключенного в июне 2017 года на Российско-Китайском ЭКСПО», — говорится в сообщении.



По итогам встречи было принято решение начать реализацию соглашения с организации визита деловой делегации китайской провинции Хэйлунцзян в Челябинскую область. Первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов и генеральный секретарь комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян господин Гуань Хэйбинь обсудили дату, место и формат мероприятия.



Визит запланировали на март 2018 года. Стороны намеренно решили оставить достаточное количество времени для подготовки мероприятия, чтобы получить от него максимальные результаты. За этот период будут внимательно проанализированы потребности южноуральских и китайских предприятий в двустороннем сотрудничестве, сформирован состав заинтересованных в налаживании деловых связей участников встречи.



Отдельное внимание будет уделено привлечению к участию в деловых переговорах китайских инвесторов. ЮУТПП, со своей стороны, изучит перспективы инвестиционного сотрудничества Челябинской области с Китаем и отберет наиболее подходящие для презентации инвестпроекты региона.



Как отметил Игорь Аристов, одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества представляется сельское хозяйство. В рамках визита китайской делегации планируется обсудить создание на территории Челябинской области совместных предприятий по производству сельхозпродукции, имеющей стабильный рынок сбыта в Китае.



«ЮУТПП является институтом практического содействия развитию внешнеэкономических связей. Поэтому в своей работе мы всегда избегаем формального проведения мероприятий, тщательно готовясь к каждому из них. Именно такое отношение к организации деловых переговоров обеспечивает заключение конкретных взаимовыгодных контрактов. Радует, что и китайские коллеги настроены на продуктивное сотрудничество и готовы оказать всяческое содействие в поиске деловых партнеров», — сообщил Игорь Аристов.

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