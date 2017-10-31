Дайджест
Госдолг Украины в сентябре вырос на 470 млн долл. США
31 октябрь 2017 (11:54)
Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 млн долл. США и составил 77,03 млрд долл. Об этом сообщил Минфин страны.
Уточняется, что госдолг Украины составил 65,03 млрд долл., гарантированный государством долг — 12 млрд долл.
В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 млрд гривен. Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 млрд долл. по внешним обязательствам.
Уточняется, что госдолг Украины составил 65,03 млрд долл., гарантированный государством долг — 12 млрд долл.
В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 млрд гривен. Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 млрд долл. по внешним обязательствам.
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