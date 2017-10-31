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Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Россию

Жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сбежала из России. Об этом в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» заявила ее представитель Элина Мазур.



Отмечается, что Цымбалюк-Романовская покинула страну вместе со своими родителями «в обстановке строжайшей секретности». Предположительно, они направились в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев.



По словам Мазур, Виталина решила уехать из страны спонтанно, под влиянием эмоций. При этом зрителям продемонстрировали кадры, на которых Цымбалюк-Романовская кладет на свой счет через банкомат крупную сумму денег.

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