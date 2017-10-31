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Под Киевом совершено второе покушение на Адама Осмаева
31 октябрь 2017 (11:53)
Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который, по утверждению СБУ, готовил покушение на президента России Владимира Путина. Как написал на своей странице в соцсети советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в инциденте погибла жена Осмаева Амина Окуева.
Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.
1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева.
Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.
1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева.
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