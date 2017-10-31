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Под Киевом совершено второе покушение на Адама Осмаева

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который, по утверждению СБУ, готовил покушение на президента России Владимира Путина. Как написал на своей странице в соцсети советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в инциденте погибла жена Осмаева Амина Окуева.



Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.



1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева.

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