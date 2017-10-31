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Агентство Fitch сохранило «негативный» прогноз по рейтингам МТС

УрБК, Москва, 31.10.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило в списке Rating Watch «негативный» рейтинг оператора связи МТС. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на пресс-релиз Fitch.



На пересмотре оставлены долгосрочные РДЭ МТС в иностранной и национальной валюте «BB+» и краткосрочные РДЭ МТС «B».



Данное решение было вызвано неопределенностью в отношении исхода судебного разбирательства АФК «Система» (компании принадлежит 31,76% акций в уставном капитале МТС) с «Роснефтью».

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