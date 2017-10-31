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Между Екатеринбургом и Минском восстановлено прямое авиасообщение

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. C 30 октября 2017 года в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») состоялся первый после длительного перерыва регулярный рейс из Екатеринбурга в Минск. Об этом сообщает пресс-служба авиационного узла.



Самолет авиакомпании «Ямал» вылетел из Екатеринбурга в 22.00 и приземлился в столице Белоруссии в 23.10 местного времени.



«Полеты между Екатеринбургом и Минском будут осуществляться три раза в неделю. Новый маршрут является частью трансферной программы авиакомпании «Ямал», которая предполагает доставку пассажиров из восточных районов России в страны СНГ и обратно с удобной стыковкой в Кольцово», — говорится в сообщении.



Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Минском было прервано в 2015 году. Возобновление авиасообщения стало очередным шагом в развитии маршрутной сети и трансферных авиаперевозок в Кольцово.

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