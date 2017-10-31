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В России увеличат штрафы за отказ пропустить пешехода
31 октябрь 2017 (10:02)
УрБК, Москва, 31.10.2017. В России увеличат сумму штрафа для водителей за отказ пропустить пешехода. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
Ранее размер штрафа составлял 1,5 тыс. руб. Теперь — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.», — говорится в документе.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли по поручению президента.
Ранее размер штрафа составлял 1,5 тыс. руб. Теперь — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.», — говорится в документе.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли по поручению президента.
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