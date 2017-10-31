Новости дня

В России увеличат штрафы за отказ пропустить пешехода

УрБК, Москва, 31.10.2017. В России увеличат сумму штрафа для водителей за отказ пропустить пешехода. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.



Ранее размер штрафа составлял 1,5 тыс. руб. Теперь — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.



«Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.», — говорится в документе.



Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли по поручению президента.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: