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В Ревде будут судить местную жительницу за фиктивную постановку на учет 40 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В Ревде в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы Флюры Сырятовой, обвиняемой в фиктивной постановке на регистрационный учет 40 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемая в период с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года заполняла заявления соответствующего образца и предоставляла миграционные документы, оформленные на граждан из Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, отразив тем самым факт их постановки на регистрационный учет в квартирах по ул. Мира и ул. О.Кошевого в Ревде.



При этом указанные квартиры обвиняемая для проживания иностранным гражданам не предоставляла.



«Фиктивная постановка на учет иностранных граждан обеспечила их незаконное пребывание на территории Российской Федерации, что также повлекло их бесконтрольное местонахождение и рост незаконно легализованных иностранных граждан на территории России», — отмечают в надзорном ведомстве.

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