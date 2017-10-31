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Подписан закон о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ

УрБК, Москва, 31.10.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Закон продлевает срок деятельности государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на один год.



Отметим, что регионы должны были завершить программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья к 1 сентября 2017 года.

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