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Подписан закон о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ
31 октябрь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 31.10.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон продлевает срок деятельности государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на один год.
Отметим, что регионы должны были завершить программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья к 1 сентября 2017 года.
Закон продлевает срок деятельности государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на один год.
Отметим, что регионы должны были завершить программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья к 1 сентября 2017 года.
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