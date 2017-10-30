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Жителя Екатеринбурга приговорили к 4,5 годам колонии за 22 кражи в торговых центрах и магазинах
30 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Екатеринбурга Ивана Климова. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.
Мужчина признан виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По версии следствия, обвиняемый 27-летний Иван Климов в период с сентября 2016 года по март 2017 года, находясь в торговых павильонах Екатеринбурга, совершал различного рода хищения материального имущества с целью дальнейшей реализации и сбыта. Полученные преступным путем денежные средства мужчина тратил на личные нужды.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 950 тыс. руб.
Мужчина признан виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По версии следствия, обвиняемый 27-летний Иван Климов в период с сентября 2016 года по март 2017 года, находясь в торговых павильонах Екатеринбурга, совершал различного рода хищения материального имущества с целью дальнейшей реализации и сбыта. Полученные преступным путем денежные средства мужчина тратил на личные нужды.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 950 тыс. руб.
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