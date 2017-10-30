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На Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновилось трамвайное движение

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. 30 октября 2017 года после нескольких этапов испытаний на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновилось трамвайное движение. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



«Пока через мост курсирует трамвайный маршрут № 21 — с улицы Бориса Ельцина в сторону железнодорожного вокзала. Как только специалисты завершат установку специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение (ориентировочно через месяц), по мосту пойдут трамваи маршрута № 3 — в обратном направлении», — говорится в сообщении.







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