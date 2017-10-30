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МВД проверит сотрудников Бинбанка, «Открытия» и «Югры» на причастность к хищению активов

УрБК, Москва, 30.10.2017. Полиция подозревает руководство и сотрудников санируемых Бинбанка и банка «Открытие», а также лишенного лицензии банка «Югра» в хищении активов этих кредитных организаций. Как пишет «Интерфакс», Министерство внутренних дел (МВД) РФ запросило у Банка России сведения по этому поводу.



Кроме того, МВД запросило данные о возможной противоправной деятельности должностных лиц Банка России, связанной с хищением активов «Открытия», Бинбанка и «Югры». Работу по этому направлению контролирует руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, следует из ответа замглавы МВД Михаила Ваничкина комитету Госдумы по финансовому рынку.



Ранее МВД неоднократно запрашивало в ЦБ РФ и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) отчетность по расходованию средств, выделенных на санацию кредитных организаций. Однако ведомства не предоставили сведения на основании ограничений, предусмотренных законом «О банках и банковской деятельности».



Также в письме указано, что Центробанк не обращался в полицию о выявленных в деятельности «Югры», «Открытия» и Бинбанка признаках противоправных деяний.



ЦБ РФ не комментирует эту информацию. Данные о ситуации в проблемных банках регулятор в начале октября направил в Госдуму.

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