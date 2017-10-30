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В Битцевском парке обнаружили сумку с патронами
30 октябрь 2017 (17:32)
В Битцевском парке в Москве была найдена сумка со 134 патронами разного калибра, передает агентство городских новостей «Москва».
«Жительница Москвы обратилась в полицию, после того как во время прогулки в Битцевском лесопарке она обнаружила сумку с 134 патронами разного калибра. Боеприпасы изъяты и направлены на исследование», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов».
«Жительница Москвы обратилась в полицию, после того как во время прогулки в Битцевском лесопарке она обнаружила сумку с 134 патронами разного калибра. Боеприпасы изъяты и направлены на исследование», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов».
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