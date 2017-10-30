Большие лужи «Большого Екатеринбурга»

Потепление снова привело к тому, что улицы Екатеринбурга оказались затоплены грязными стоками. Огромные лужи в конце октября и грязь уже даже не вызывают удивления у горожан. Не справилась с талой водой и ливневая канализация в центре города, который в последние годы масштабно ремонтируют и реконструируют в преддверии Чемпионата мира по футболу.О приближающемся потеплении администрация Екатеринбурга предупредила горожан еще в воскресенье вечером. По данным местных властей, ночью на очистку улиц и тротуаров вышли 169 единиц спецтехники и 98 дорожных рабочих. Несмотря на это, в понедельник утром городские улицы все были в лужах и грязи, под которыми скрывался нерастаявший лед. Подобную картину можно было наблюдать даже в центре Екатеринбурга, в частности, вдоль «Красной линии» и возле здания городской администрации.Очевидно, что с каждым годом, с каждой новой модернизацией, реконструкцией или ремонтом улиц в Екатеринбурге становится все очевиднее острая нехватка функционирующей ливневой канализации.По данным, озвученным в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы 18 октября 2017 года, износ трубопроводов и коллекторов в городе составляет 93%. В Екатеринбурге необходимо обновить 35,9 км существующих сетей дождевой канализации, построить в 10 раз больше — 358,7 км.Вторая проблема ливневой канализации Екатеринбурга — устаревшая техника очистки коллекторов и недостаточные объемы работ в этом направлении. По некоторым данным, в год в городе прочищают не более четверти от всей протяженности «ливневки». Поэтому неудивительно, что в дождевой канализации образуются заторы из-за уличного мусора, грязи с газонов и веток.Отсутствие работающей «ливневки» чревато для горожан не только лужами на поверхности, но и проблемами в работе хозяйственно-бытовой канализации — той самой, в которую поступают стоки из жилых домов, торговых центров, офисных зданий и прочих строений.Как пояснили корреспонденту УрБК в пресс-службе МУП «Водоканал», из-за неисправности дождевой канализации грунтовые воды и осадки попадают в коллекторы хозбыта. В результате с объемом уже не может справиться хозяйственно-бытовая канализация, более половины сетей которой изношены на 70-100%.Екатеринбург — город, который регулярно принимает крупные международные мероприятия. В следующем году мегаполису предстоит выступить в числе городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Первая игра пройдет в городе 15 июня 2018 года, последняя — 28-го июня.Естественно, вряд ли удастся решить проблему к середине июня следующего года, и остается только уповать на ясную погоду во время мундиаля. Иначе международные гости вполне могут остаться недовольны разливами на улицах Екатеринбурга.Однако местные власти также надеются на то, что будет одобрена и заявка Екатеринбурга на выставку EXPO-2025. Это мероприятие, в свою очередь, длится месяцами, и маловероятно, что ясная погода задержится в уральской столице на такой долгий срок. Поэтому чтобы избежать потопов в Екатеринбурге во время международной выставки, решать проблему с ливневой канализацией нужно уже сейчас. Пока еще есть время.