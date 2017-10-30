Дайджест

Летучая начнет работать на Первом канале

30 октябрь 2017 (17:25)

Телеведущая Елена Летучая начнет работать на Первом канале. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, близкий к руководству телекомпании.

«Она должна официально объявить об этом сегодня вечером», — уточнил собеседник радиостанции.

Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.

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