Дайджест
Летучая начнет работать на Первом канале
30 октябрь 2017 (17:25)
Телеведущая Елена Летучая начнет работать на Первом канале. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, близкий к руководству телекомпании.
«Она должна официально объявить об этом сегодня вечером», — уточнил собеседник радиостанции.
Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.
«Она должна официально объявить об этом сегодня вечером», — уточнил собеседник радиостанции.
Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.
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