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Неймар не смог адаптироваться к жизни в Париже

30 октябрь 2017 (17:25)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар жалеет о переходе в клуб из «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец недоволен главным тренером команды Унаи Эмери. Также отмечается, что футболист и его ближайшее окружение не сумели адаптироваться к жизни в Париже.

22 октября между Эмери и Неймаром возник конфликт во время тренировки. По указанию тренера все футболисты, участвовавшие в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Андерлехтом» (4:0), должны были покинуть поле. Бразилец желал провести интенсивную тренировку и вступил в словесную перепалку с наставником, однако был вынужден подчиниться.

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