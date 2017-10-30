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ТМК ЧЕРМЕТ переработал в металлолом более 2 тыс. 400 вагонов

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В 2016-2017 годах ТМК ЧЕРМЕТ в рамках партнерских тендерных соглашений с владельцами железнодорожного парка переработал в металлолом 2 тыс. 400 единиц устаревшей техники. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Вагоны, цистерны, хопперы, платформы с истекшим сроком эксплуатации принимались на ломозаготовительных площадках ТМК ЧЕРМЕТ в Таганроге, Полевском, Саратове и Волжском.



«Благодаря программе по утилизации вагонов ТМК ЧЕРМЕТ получил дополнительный объем заготовки собственного металлургического сырья в размере 32 тыс. т. Наибольший объем разделки устаревшего железнодорожного парка пришелся на ломозаготовительный участок в городе Волжский, созданный в июне 2016 года. В будущем наша компания будет использовать полученный опыт по утилизации оборудования», — отметил директор по производству ТМК ЧЕРМЕТ Александр Рожнев.



«ТМК ЧЕРМЕТ с 2000 года занимается закупкой и реализацией лома и отходов черных металлов. Доля компании на российском ломозаготовительном рынке превышает 9%. Производственные дочерние общества осуществляют заготовку, переработку и реализацию лома на основании действующих лицензий. На производственно-заготовительных участках (ПЗУ) дочерних обществ осуществляются следующие виды переработки лома: сортировка, огневая газовая резка и подрезка, механическая переработка (прессование и ножничная резка)», — говорится в сообщении.

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