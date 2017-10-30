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В Банковском переулке Екатеринбурга запретили остановку транспорта
30 октябрь 2017 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Банковском переулке Екатеринбурга установили знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает сайт администрации города со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Ограничения введены для безопасного проезда к НИИ травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина. Знаки установлены на правой стороне проезжей части со стороны улицы Малышева, от проезда между домами № 7 и № 9 до поворота в медучреждение. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института.
Сотрудники Центра организации дорожного движения Екатеринбурга предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.
Ограничения введены для безопасного проезда к НИИ травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина. Знаки установлены на правой стороне проезжей части со стороны улицы Малышева, от проезда между домами № 7 и № 9 до поворота в медучреждение. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института.
Сотрудники Центра организации дорожного движения Екатеринбурга предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.
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