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Официальный курс долл. США снизился на 21 коп., евро — на 30 коп.
30 октябрь 2017 (16:58)
УрБК, Москва, 30.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 октября 2017 года. Курс долл. США снизился на 21,17 коп., до 57,87 руб., евро — на 30,97 коп., до 67,217 руб.
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