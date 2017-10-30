Новости дня

Суд рассмотрит апелляционную жалобу по делу экс-владельца завода АМУР Павла Чернавина

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Свердловский областной суд 3 ноября 2017 года рассмотрит апелляционное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны по делу экс-владельца завода АМУР Павла Чернавина. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Чернавин обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 176 «Незаконное получение кредита». 7 августа 2017 года Ленинским районным судом Екатеринбурга в отношении него был вынесен оправдательный приговор.



По версии следствия, в период с марта 2007 по февраль 2009 года руководитель ЗАО «Автомобили и моторы Урала» П. Чернавин организовал эмиссию простых векселей юридического лица на общую сумму свыше 1 млрд 259 млн руб. При этом надлежащих правовых оснований к выпуску ценных бумаг у него не имелось, обязательства по внесению денежных средств либо передаче имущества в собственность общества им не исполнены.



В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, что впоследствии повлекло невозможность обществом исполнить требования кредиторов в полном объеме. Гособвинение требовало приговорить Павла Чернавина к 7 годам лишения свободы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: