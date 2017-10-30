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ФСК ЕЭС завершила ремонт автотрансформаторов на двух подстанциях в ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») завершила капитальный ремонт автотрансформаторов на подстанциях 500 кВ «Холмогорская» и 220 кВ «Уренгой» в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



Работа направлена на повышение надежности электроснабжения предприятий нефтегазового комплекса и ключевых городов региона — Ноябрьска и Нового Уренгоя.



«В рамках капитального ремонта были обследованы переключающие устройства и активные части автотрансформаторов. По итогам ревизии на автотрансформаторе 220 кВ подстанции «Уренгой» заменены маслонасос, отремонтирована система охлаждения, также выполнены ремонты расширительного бака и высоковольтных вводов. Установлены новые контрольно-измерительные приборы. Аналогичные работы проведены на автотрансформаторе 500 кВ подстанции «Холмогорская», — говорится в сообщении.



Автотрансформатор является основным силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети. Своевременный ремонт оборудования продлевает срок его эксплуатации, снижает риск возникновения аварийных режимов в сети.



«Подстанция 500 кВ «Холмогорская» введена в эксплуатацию в 1980 году. Ее установленная мощность 1878 МВА. Подстанция 220 кВ «Уренгой» установленной мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1983 году. Энергообъекты построены в рамках развития Единой национальной электрической сети в Ямало-Ненецком регионе для надежного энергоснабжения нефтяной и газовой промышленности, а также городов Ноябрьск и Новый Уренгой», — сообщили в ФСК ЕЭС.

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