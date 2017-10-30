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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в серии хищений иномарок

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Следственными органами УМВД России по Екатеринбургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Среднеуральска, подозреваемого в серии хищений транспортных средств на территории уральской столицы и соседних городов области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Предварительно установлено, что в период с марта 2016 по август 2017 года мужчина с помощью подручных средств занимался хищением различных автомобилей иностранного производства. Как правило, свой преступный умысел он осуществлял в ночное время на неохраняемых стоянках во дворах многоквартирных домов. Преимущественно злоумышленник перегонял похищенные иномарки на временное хранение в свой гаражный бокс, расположенный под Екатеринбургом, с целью дальнейшей их реализации целиком или по запчастям.



При этом мужчина продавал автомобили покупателям со значительной скидкой. Таким образом, подозреваемому удалось заработать порядка 1,5 млн руб. Полученные преступным путем денежные средства мужчина тратил на личные нужны.



Так, в марте 2016 года был похищен Hyundai Solaris стоимостью 400 тыс. руб. от дома на ул. Бахчиванджи, в сентябре 2016 года — Hyundai Solaris на ул. Рощинской и Toyota RAV-4 на ул. Посадской. Кроме того, злоумышленника интересовали такие автомобили, как Mazda 3 и Kia Sportage: они были похищены в июне и октябре 2016 года соответственно. Помимо Екатеринбурга, гражданин действовал в Сысерти, Арамили и Верхней Пышме.



30 августа 2017 года злоумышленник попытался похитить припаркованный у одного из домов на улице 8 Марта в Екатеринбурге серебристый Toyota RAV-4. Мужчина успел вскрыть кроссовер и разобрать его приборную панель, однако был задержан с поличным нарядом патрульно-постовой службы полиции. При общении с сыщиками УМВД мужчина признался в попытке хищения внедорожника. В ходе дальнейшей оперативной работы задержанный сознался в иных эпизодах противоправной деятельности. Всего в одно производство были объединены материалы четырнадцати уголовных дел.



В зависимости от степени вины и инкриминируемых подозреваемому противоправных деяний он может понести наказание до 10 лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.



Расследование уголовного дела продолжается.

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