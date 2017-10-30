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ММК подтвердил соответствие международному стандарту ИСО 50001

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно подтвердил соответствие международному стандарту ИСО 50001. Об этом сообщает Управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.



Отметим, что сертификацию по стандарту ИСО 50001 предприятие получило в сентябре прошлого года.



«Наблюдательный аудит подтвердил, что по прошествии года с момента сертификации система энергоменеджмента в компании полностью соответствует стандарту, каких-либо несоответствий и отклонений не выявлено. Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой в структурных подразделениях ПАО «ММК» были проведены внутренние аудиты системы энергетического менеджмента в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством ПАО «ММК» — в общей сложности 14 аудитов», — говорится в сообщении.



Структурные подразделения ПАО «ММК», Научно-технический центр комбината и Центр энергосберегающих технологий разработали реестр значимых энергетических показателей, которых по состоянию на 1 июля 2017 года было идентифицировано 370.



С целью развития профессиональных компетенций, знаний и умений в сфере эффективного функционирования системы энергетического менеджмента в корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» организовано обучение работников из числа руководителей, специалистов и служащих по программе «Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011».



С 2017 года с целью обеспечения производства металлопродукции с наименьшими затратами топливно-энергетических ресурсов разработана система расчета и мониторинга показателей эффективности деятельности подразделений Управления главного энергетика, результатом которой является комплексный показатель эффективности. Внедрение данной системы расчета и мониторинга имеет целью получение большего совокупного экономического эффекта за счет достижения оптимальных режимов работы энергетического оборудования ММК.



«Вопросам повышения энергоэффективности деятельности на Магнитогорском металлургическом комбинате традиционно уделяется большое внимание. В 2016 году была утверждена и введена в действие «Энергетическая политика ПАО «ММК». Согласно документу, стратегической целью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Обеспечить достижение этой цели должно повышение эффективности управления, мотивации и вовлечения персонала, а также внедрение передовых технологий», — сообщили представители ММК.

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