Защита требует погашения долгов

Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению судов, а также дознавателей и следователей. Причиной такого решения стала задолженность со стороны ГУ МВД России по региону и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда, которая в совокупности составляет более 20 млн руб. Как пояснили в АПСО, массовые задержки оплаты уже выполненных работ начались еще в мае-июне текущего года.Напомним, решение о приостановлении деятельности адвокатов было принято 26 октября на заседании президиума Свердловской областной коллегии. Его поддержал Совет адвокатской палаты региона. Речь идет о судебных производствах, где защитники участвуют по назначению в соответствии со статьями 50 и 51 УПК РФ, когда оплата за их услуги перечисляется из бюджета государства.По данным АПСО, на 26 октября долги Управления судебного департамента и полиции перед адвокатами составили 14,9 и 6,9 млн руб. соответственно.«По нашей оценке, это самая минимальная сумма задолженности. Дело в том, что существует «Положение о возмещении процессуальных издержек», согласно которому оплата услуг защитников тех граждан, которые не имеют адвокатов по соглашению, осуществляется в течение 30 дней. Однако у нас есть случаи неоплаты уже выполненных услуг за февраль-март, в основном же задержки начались в мае-июне. При этом долги руководителями ведомств признаются, хотя и в меньшем размере. Оба управления заявляют, что причиной стал недостаток федерального финансирования», — рассказал УрБК секретарь совета Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Федоров.По его словам, аналогичная ситуация складывалась в декабре 2016 года. После того, как адвокаты приостановили участие в уголовном судопроизводстве, расчет с ними был произведен в течение двух недель. И сегодня представители совета надеются на конструктивный диалог с ведомствами-должниками.Однако будет ли достаточно оперативно решен вопрос о сроках выплат и их размере, пока неизвестно. Как пояснили УрБК в ГУ МВД России по Свердловской области, ведомство рассчитывает погасить задолженность перед адвокатами в течение ноября. Соответствующий документ уже поступил из федерального центра.«Хочу успокоить представителей адвокатского сообщества. В связи с возникшей не по вине сотрудников регионального полицейского главка финансовой задолженностью из Москвы поступило официальное письмо. В соответствии с ним образовавшийся долг в ноябре текущего года будет погашен в полном объеме», — пояснил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.В Управлении Судебного департамента Свердловского областного суда не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.Между тем адвокаты настроены весьма решительно и ждут ликвидации задолженности в самые ближайшие дни. В противном случае они намерены выполнить решение областной коллегии и адвокатской палаты с начала следующего месяца.«Если к 1 ноября финансовые отношения не будут урегулированы, у адвокатов есть право не приступать к защите по новым делам. Это не будет касаться тех процессов, по которым они уже работают. Также защитники не будут отказываться в случае особо «чувствительных» дел, в частности, касающихся несовершеннолетних», — отметил Игорь Федоров.Как будут работать суды и следственные органы в случае реализации этих намерений, остается вопросом. По словам экспертов, право на защиту гарантировано каждому гражданину Конституцией РФ, а далеко не все могут оплатить соответствующие услуги из своего кармана.«Право каждого подозреваемого, обвиняемого и подсудимого пользоваться квалифицированной юридической помощью защитника оговорено в Конституции, как и право на образование, например. Обычно они сами приглашают адвоката по соглашению. Но если этого не происходит, и нет отказа от защиты (причем отсутствие денег не является основанием для отказа), защитника должны назначить дознаватель, следователь, прокурор или суд. Сложно сказать, как теперь будут органы работать», — рассказал адвокат Алексей Казаков.Таким образом, ГУ МВД России по Свердловской области и Управлению Судебного департамента областного суда необходимо решить проблему погашения задолженности в самое ближайшее время. В противном случае отсутствие защитников от государства существенно затруднит работу судов и следственных органов региона.