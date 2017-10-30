Новости дня

Более 1,3 тыс. объектов были «заминированы» в октябре в 52 городах России

УрБК, Москва, 30.10.2017. В октябре 2017 года более 500 тыс. человек были эвакуированы из 1,3 тыс. объектов в 52 городах России из-за анонимных звонков об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Игоря Кутровского.



«За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва в более 1,3 тыс. объектов, проводилась эвакуация свыше 500 тыс. человек. Все объекты обследованы, угрозы не подтвердились», — отметил представитель МЧС.



Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Ранее сообщалось, что за это время в 170 городах атаке так называемых телефонных террористов подверглись более 2,6 тыс. объектов, были эвакуированы более 1 млн человек.



Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: