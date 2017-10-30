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ТМК ЧЕРМЕТ увеличивает объем собственной ломозаготовки в южных регионах России

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. ТМК ЧЕРМЕТ приступил к реализации инвестиционного проекта по модернизации перспективного участка в Батайске — городе-спутнике Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



«В течение 2018-2019 годов будет расширена производственная мощность площадки: на 30% увеличится площадь бетонного покрытия — до 1 600 кв. м., будет приобретена дополнительная техника: мобильные перегружатели лома, большегрузные машины с манипуляторами и седельные тягачи с полуприцепами. Также будет создано 45 новых рабочих мест. На реализацию начальных этапов программы развития Батайска планируется направить свыше 100 млн руб.



Дополнительный объем собственного металлолома компания будет отгружать на Таганрогский металлургический завод», — говорится в сообщении.



По словам директора по производству ТМК ЧЕРМЕТ Александра Рожнева, развитие собственной ломозаготовки в южных регионах страны является для компании перспективным направлением.



«С учетом реализации всех мероприятий в Батайске к концу 2019 года объем реализации лома этой площадки увеличится на 30%. В дальнейшем здесь планируется установка пресс-ножниц», — отметил он.



ТМК ЧЕРМЕТ с 2000 года занимается закупкой и реализацией лома и отходов черных металлов. Доля компании на российском ломозаготовительном рынке превышает 9%. Производственные дочерние общества осуществляют заготовку, переработку и реализацию лома на основании действующих лицензий. На производственно-заготовительных участках (ПЗУ) дочерних обществ осуществляется следующие виды переработки лома: сортировка, огневая газовая резка и подрезка, механическая переработка (прессование и ножничная резка).

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