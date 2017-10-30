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США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder

Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»). Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.



«Согласно положениям СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее», — сказал представитель.



Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.

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