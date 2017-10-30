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США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder

30 октябрь 2017 (13:45)

Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»). Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

«Согласно положениям СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее», — сказал представитель.

Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.

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