Дайджест
США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder
30 октябрь 2017 (13:45)
Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»). Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.
«Согласно положениям СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее», — сказал представитель.
Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.
«Согласно положениям СНВ-3 США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее», — сказал представитель.
Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.
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