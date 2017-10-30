Дайджест

В Москве ожидаются природные катаклизмы

В первое половине рабочей недели в Москве ожидаются экстремально низкое атмосферное давление, сильный ветер и выпадение половины месячной нормы осадков в виде дождя. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».



«Наступающая неделя запомнится жителям столичного региона чередой неблагоприятных природных явлений. Это скажется влияние наступающего с запада циклонического монстра по имени Гервард, который накануне обрушился на страны Северной, Центральной и Восточной Европы смертоносным ураганом со скоростью ветра до 170 км и уже сейчас атакует западные рубежи нашей страны», — сообщил собеседник агентства.



Он подчеркнул, что атмосферное давление опустится до рекордно низкого показателя — 719 мм ртутного столба.



«Москвичи как будто поднимутся на уровень около 280 метров над поверхностью земли, что выше башни Эволюция центра Москва-Сити. Такая аномалия отрицательно скажется на здоровье людей и может привести к снижению работоспособности, головным болям, шумам в ушах, одышке, учащенному пульсу и так далее», — предупредили в «Фобосе».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: