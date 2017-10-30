Дайджест
Бьорген заподозрила россиян в подмене своих допинг-проб
30 октябрь 2017 (13:45)
Шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Марит Бьорген выразила обеспокоенность по поводу сохранности ее допинг-проб на международных турнирах. Об этом сообщает Dagbladet, передает портал «Лента.ру».
Лыжница поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма Icarus телеканала Netflix, в котором рассказывают о возможных манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.
«Это страшно. Я думаю про нашу безопасность. Русские с таким же успехом могли заменить и наши пробы, и это меня пугает», — заявила Бьорген.
По мнению спортсменки, самая ужасная ситуация для спортсмена — это сдача положительного допинг-теста. «А если это произойдет из-за мошенничества других людей, то ты даже не сможешь противостоять обвинениям», — отметила лыжница.
Лыжница поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма Icarus телеканала Netflix, в котором рассказывают о возможных манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.
«Это страшно. Я думаю про нашу безопасность. Русские с таким же успехом могли заменить и наши пробы, и это меня пугает», — заявила Бьорген.
По мнению спортсменки, самая ужасная ситуация для спортсмена — это сдача положительного допинг-теста. «А если это произойдет из-за мошенничества других людей, то ты даже не сможешь противостоять обвинениям», — отметила лыжница.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- WADA зафиксировало увеличение числа положительных допинг-проб
- МОК нашел новый способ выявления подмены допинг-проб
- Белорусский спортсмен пытался подменить допинг-пробу
- Положительные допинг-пробы обнаружились у трех немецких спортсменов на Олимпиаде
- МОК перепроверит допинг-пробы зимних олимпийских игр в Турине в 2006 году: результаты могут быть пересмотрены
Loading...