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Бьорген заподозрила россиян в подмене своих допинг-проб

Шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Марит Бьорген выразила обеспокоенность по поводу сохранности ее допинг-проб на международных турнирах. Об этом сообщает Dagbladet, передает портал «Лента.ру».



Лыжница поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма Icarus телеканала Netflix, в котором рассказывают о возможных манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.



«Это страшно. Я думаю про нашу безопасность. Русские с таким же успехом могли заменить и наши пробы, и это меня пугает», — заявила Бьорген.



По мнению спортсменки, самая ужасная ситуация для спортсмена — это сдача положительного допинг-теста. «А если это произойдет из-за мошенничества других людей, то ты даже не сможешь противостоять обвинениям», — отметила лыжница.

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