Дайджест
Сирийские власти заявили об оккупации Ракки
30 октябрь 2017 (13:44)
Министерство иностранных дел Сирии уверено, что коалиция во главе с США вводит международное сообщество в заблуждение, говоря об освобождении Ракки. Дамаск по-прежнему считает город оккупированным. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.
«Освобождение Ракки от ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) — это ложь, направленная на отвлечение внимания мира от преступлений, совершенных альянсом в провинции», — отметили в МИД страны.
В ведомстве уверены, что Ракку можно будет считать освобожденной, только когда в нее войдет сирийская армия.
По информации источника, более 90% города и пригорода было уничтожено «варварской бомбардировкой» коалиции, тысячам местных жителей пришлось покинуть Ракку и стать беженцами, десятки и сотни погибли.
«Освобождение Ракки от ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) — это ложь, направленная на отвлечение внимания мира от преступлений, совершенных альянсом в провинции», — отметили в МИД страны.
В ведомстве уверены, что Ракку можно будет считать освобожденной, только когда в нее войдет сирийская армия.
По информации источника, более 90% города и пригорода было уничтожено «варварской бомбардировкой» коалиции, тысячам местных жителей пришлось покинуть Ракку и стать беженцами, десятки и сотни погибли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- США не имеют плана действий в Сирии
- Сирийская армия подходит к осажденному ИГ Дейр-эз-Зору
- США намерены освободить Ракку
- Террористы ИГ распяли жителей Ракки на крестах
- Российская авиация нанесла удар по нефтяным объектам ИГ в Сирии
Loading...