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Сирийские власти заявили об оккупации Ракки

Министерство иностранных дел Сирии уверено, что коалиция во главе с США вводит международное сообщество в заблуждение, говоря об освобождении Ракки. Дамаск по-прежнему считает город оккупированным. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.



«Освобождение Ракки от ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) — это ложь, направленная на отвлечение внимания мира от преступлений, совершенных альянсом в провинции», — отметили в МИД страны.



В ведомстве уверены, что Ракку можно будет считать освобожденной, только когда в нее войдет сирийская армия.



По информации источника, более 90% города и пригорода было уничтожено «варварской бомбардировкой» коалиции, тысячам местных жителей пришлось покинуть Ракку и стать беженцами, десятки и сотни погибли.

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