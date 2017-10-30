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В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у компании погрузчик Mitsuber для погашения кредита

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга помогли вернуть банку одолженную у него коммерческой организацией сумму более 1 млн руб. за счет имущества должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Компания взяла у кредитной организации сумму в 1 млн 200 тыс. руб. под залог имущества, а именно фронтального погрузчика Mitsuber. Не имея возможности погасить сумму долга, она стала скрываться от кредитора. Банк обратился в суд, где было вынесено решение в пользу истца», — рассказали в пресс-службе.



Исполнительный документ об обращении взыскания на залоговое имущество был передан в Орджоникидзевский районный отдел УФССП России по Свердловской области для исполнения. Должник добровольно предоставить имущество, фактически принадлежащее банку, отказался, место нахождения его скрывал.



По информации третьих лиц, стало известно, что погрузчик сдается в аренду и будет перевезен в ближайшее время в Пермскую область для осуществления работ. В рамках взаимодействия, с целью недопущения сокрытия должником имущества в другой области, водитель погрузчика был остановлен сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС вблизи села Дружинино для проверки документов. Судебный пристав-исполнитель с представителем банка незамедлительно выехали по месту нахождения погрузчика на пост ДПС для его изъятия.



Mitsuber был эвакуирован и передан на ответственное хранение банку. Имущество будет передано на реализацию в ТУ Росимущества.

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