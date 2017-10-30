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В Екатеринбурге полицейский обвиняется в покушении на мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Екатеринбурге оперуполномоченный ОЭБиПК городского УМВД Сергей Кондрашин и его знакомый Никита Мальцев предстанут перед судом по обвинению в мошеннических действиях в отношении предпринимателей и компаний.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, С. Кондрашин сообщил Н. Мальцеву информацию об изъятии игрового оборудования в ООО «ДилСис» для экспертного исследования.



Тогда Никита Мальцев связался с директором компании и от лица сотрудники полиции предложил ему вернуть оборудование за 1,2 млн руб., а компанию избавить от проверок полиции. При этом соучастники изначально не имели возможности выполнить обещанное, да и не собирались.



В январе 2017 года представитель организации положил 700 тыс. руб. в указанный Н. Мальцевым почтовый ящик. Злоумышленник забрал их, однако полностью исполнить задуманное мужчинам не удалось: их поймала полиция.



Злоумышленникам предъявили обвинения по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».



Сергей Кондрашин также обвиняется по части 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 1 статьи 30, части 2 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение взятки должностным лицом в значительном размере». В декабре 2016 года он незаконно изъял у индивидуального предпринимателя товарно-материальные ценности и пообещал вернуть их в обмен на 100 тыс. руб. Однако предприниматель отказался передавать полицейскому взятку.



В отношении взяткодателя, а также в отношении лица, являющегося посредником во взяточничестве, уголовное преследование прекращено в связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы о факте передачи взятки, а также активным способствованием раскрытию преступления.



Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.



«Должностное лицо, о котором идет речь, равно как и его непосредственный руководитель были уволены по отрицательным мотивам из системы МВД России еще весной 2017 года. В случае, если вина бывшего нечистого на руку сотрудника в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок с отбыванием наказания в ИК-13 в Нижнем Тагиле, где, как известно, находятся силовики, совершившие различного рода преступления», — прокомментировал официальный представитель областного главка полиции Валерий Горелых.

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