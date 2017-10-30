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В Свердловской области зафиксировали дефицит машинистов и инженеров
30 октябрь 2017 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Свердловской области каждая десятая вакансия нацелена на поиск работников производственной сферы. Об этом сообщает пресс-служба сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Сейчас категория «Производство» занимает пятое место в рейтинге самых востребованных профессиональных отраслей региона.
Конкуренция в отрасли составляет 3,6 соискателя на одну вакансию при среднем значении по региону — 5 человек на одну открытую позицию.
Чаще всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели и которую хотели бы получать соискатели в Свердловской области, составляет 45 тыс. руб.
К наиболее востребованным специализациям на портале в этой категории относится «Машиностроение» (33%). Далее — инженеры (19%), электроэнергетика (14%) и металлургия (13%). Также работодатели часто ищут работников пищевой и химической промышленности.
При этом всего 8% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов (17%) ищут себе работу в сфере продаж.
Сейчас категория «Производство» занимает пятое место в рейтинге самых востребованных профессиональных отраслей региона.
Конкуренция в отрасли составляет 3,6 соискателя на одну вакансию при среднем значении по региону — 5 человек на одну открытую позицию.
Чаще всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели и которую хотели бы получать соискатели в Свердловской области, составляет 45 тыс. руб.
К наиболее востребованным специализациям на портале в этой категории относится «Машиностроение» (33%). Далее — инженеры (19%), электроэнергетика (14%) и металлургия (13%). Также работодатели часто ищут работников пищевой и химической промышленности.
При этом всего 8% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов (17%) ищут себе работу в сфере продаж.
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