Новости дня
Полисы ДМС в 2017 году подорожали в регионах России на 7%
30 октябрь 2017 (11:47)
УрБК, Москва, 30.10.2017. В 2017 году страховые компании увеличили тарифы на добровольное медицинское страхование (ДМС) для новых клиентов на 7% в регионах и 9% в Москве. Об этом пишет журнал Vademecum со ссылкой на исследование компании «Марш — страховые брокеры».
За последние два года ДМС для новых клиентов подорожало на 16% в регионах и 17% в столице, подсчитали аналитики.
По данным исследования, рост тарифов спровоцировали инфляция, пересмотр условий сотрудничества с клиниками, убыточность по текущему портфелю ДМС, убыточность по другим линиям бизнеса, рост обращаемости, соглашение о фиксации выплат, контроль средней стоимости обращения к врачу.
В исследовании приняли участие компании «АльфаСтрахование», «Альянс-Жизнь», «ВСК», «Ингосстрах», «МетЛайф», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «УралСиб», «Абсолют Страхование», «Согаз», «ВТБ-Страхование», «Ренессанс».
За последние два года ДМС для новых клиентов подорожало на 16% в регионах и 17% в столице, подсчитали аналитики.
По данным исследования, рост тарифов спровоцировали инфляция, пересмотр условий сотрудничества с клиниками, убыточность по текущему портфелю ДМС, убыточность по другим линиям бизнеса, рост обращаемости, соглашение о фиксации выплат, контроль средней стоимости обращения к врачу.
В исследовании приняли участие компании «АльфаСтрахование», «Альянс-Жизнь», «ВСК», «Ингосстрах», «МетЛайф», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «УралСиб», «Абсолют Страхование», «Согаз», «ВТБ-Страхование», «Ренессанс».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ отозвал у «Росгосстрах-Медицины» лицензию на добровольное личное страхование
- Российские страховщики возобновляют продажи электронных полисов ОСАГО
- «Эксперт РА»: темпы прироста страховой группы «Югория» сократились на 3,2%
- Законность штрафа, наложенного на ООО «Группа Ренессанс Страхование» за участие в антиконкурентных соглашениях, подтверждена судом
- Факт ценового сговора финансовой группы «КРК» с компанией «АльфаСтрахование» и группой «Ренессанс Страхование» доказан судом
Loading...