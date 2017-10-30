Новости дня

Полисы ДМС в 2017 году подорожали в регионах России на 7%

УрБК, Москва, 30.10.2017. В 2017 году страховые компании увеличили тарифы на добровольное медицинское страхование (ДМС) для новых клиентов на 7% в регионах и 9% в Москве. Об этом пишет журнал Vademecum со ссылкой на исследование компании «Марш — страховые брокеры».



За последние два года ДМС для новых клиентов подорожало на 16% в регионах и 17% в столице, подсчитали аналитики.



По данным исследования, рост тарифов спровоцировали инфляция, пересмотр условий сотрудничества с клиниками, убыточность по текущему портфелю ДМС, убыточность по другим линиям бизнеса, рост обращаемости, соглашение о фиксации выплат, контроль средней стоимости обращения к врачу.



В исследовании приняли участие компании «АльфаСтрахование», «Альянс-Жизнь», «ВСК», «Ингосстрах», «МетЛайф», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «УралСиб», «Абсолют Страхование», «Согаз», «ВТБ-Страхование», «Ренессанс».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: