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Меткомбанк вошел в рейтинг банков с наиболее высокой долей дипломированных специалистов

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Согласно рейтингу, составленному порталом Banki.ru, Меткомбанк вошел в список финансово-кредитных учреждений с самыми образованными сотрудниками: 90% работников банка имеют высшее образование. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Данный рейтинг был составлен на основании ежеквартальной отчетности эмитентов ценных бумаг.



«Мы были приятно удивлены, что Меткомбанк вошел в данный рейтинг, потому что не соотносили численность сотрудников с наличием у них дипломов вузов. Однако исследование Banki.ru нас заинтересовало, и мы выяснили, что по состоянию на сентябрь 2017 года 90% среднесписочной численности сотрудников Меткомбанка действительно имеют дипломы о высшем образовании», — комментирует председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.



«Безусловно, основными критериями при приеме на работу являются опыт и навыки, соответствующие вакансии. Но в настоящее время банковский бизнес требует привлечения очень качественного «человеческого ресурса». Наличие высшего образования играет серьезную, если не основную, роль в карьерном росте специалистов на пути к позициям топ-менеджеров», — уточняют HR-специалисты банка.

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