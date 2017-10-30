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Свердловская полиция пообещала погасить долги перед адвокатами в течение ноября
30 октябрь 2017 (11:02)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. ГУ МВД России по Свердловской области планирует погасить задолженность перед адвокатами в течение ноября текущего года. Об этом сообщил УрБК пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
«Хочу успокоить представителей адвокатского сообщества. В связи с возникшей не по вине сотрудников регионального полицейского главка финансовой задолженностью из Москвы поступило официальное письмо. В соответствии с ним образовавшийся долг в ноябре текущего года будет погашен в полном объеме», — пояснил В. Горелых.
Напомним, Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда. По данным АПСО, в настоящее время совокупный размер задолженности перед адвокатами составляет более 20 млн руб.
«Хочу успокоить представителей адвокатского сообщества. В связи с возникшей не по вине сотрудников регионального полицейского главка финансовой задолженностью из Москвы поступило официальное письмо. В соответствии с ним образовавшийся долг в ноябре текущего года будет погашен в полном объеме», — пояснил В. Горелых.
Напомним, Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда. По данным АПСО, в настоящее время совокупный размер задолженности перед адвокатами составляет более 20 млн руб.
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