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Жителя Екатеринбурга будут судить за 22 кражи в торговых центрах и магазинах
30 октябрь 2017 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил 22 кражи в торговых центрах и магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
27-летний мужчина, по версии следствия, совершал кражи с сентября 2015 года по март 2017 года, находясь в торговых центрах города, павильонах, магазинах и жилых помещениях своих знакомых. Похищенное он затем сбывал, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Ему предъявлено обвинение в совершении 22 эпизодов по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину». Общий ущерб потерпевших от действий обвиняемого составил свыше 950 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
27-летний мужчина, по версии следствия, совершал кражи с сентября 2015 года по март 2017 года, находясь в торговых центрах города, павильонах, магазинах и жилых помещениях своих знакомых. Похищенное он затем сбывал, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Ему предъявлено обвинение в совершении 22 эпизодов по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину». Общий ущерб потерпевших от действий обвиняемого составил свыше 950 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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