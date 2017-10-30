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РМК наградила сотрудников и студентов РАНХиГС премиями к 25-летию челябинского филиала вуза
30 октябрь 2017 (10:26)
УрБК, Челябинск, 30.10.2017. В рамках празднования 25-летия челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) состоялось вручение специальных премий от Русской медной компании. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Поощрение за добросовестное и ответственное выполнение профессиональных обязанностей получили преподаватели и административный персонал филиала академии, а также стипендиаты Ученого совета вуза — лучшие студенты факультета управления, которые имеют высокие показатели в учебе, активно участвуют в общественной жизни, научных конференциях и мероприятиях академии.
«Компания уделяет большое внимание развитию территорий своего присутствия, ключевой из которых является Челябинская область. Устойчивое развитие региона невозможно без высококвалифицированных, талантливых, неравнодушных управленцев — именно таких готовит Челябинский филиал РАНХиГС. Мы желаем академии процветания и успешных выпускников, которые, уверены, сделают большой вклад в развитие Южного Урала и всей страны», — сообщила директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.
Напомним, челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы был основан 26 октября 1992 года. Сегодня вуз входит в число наиболее эффективных учебных заведений страны по результатам мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и их филиалов, проводимого Министерством образования и науки России. Выпускники челябинского филиала РАНХиГС входят в деловую и политическую элиту Южного Урала, работают в правительстве области, Законодательном собрании, практически во всех муниципалитетах Челябинской области, в ведущих промышленных компаниях и организациях региона.
Поощрение за добросовестное и ответственное выполнение профессиональных обязанностей получили преподаватели и административный персонал филиала академии, а также стипендиаты Ученого совета вуза — лучшие студенты факультета управления, которые имеют высокие показатели в учебе, активно участвуют в общественной жизни, научных конференциях и мероприятиях академии.
«Компания уделяет большое внимание развитию территорий своего присутствия, ключевой из которых является Челябинская область. Устойчивое развитие региона невозможно без высококвалифицированных, талантливых, неравнодушных управленцев — именно таких готовит Челябинский филиал РАНХиГС. Мы желаем академии процветания и успешных выпускников, которые, уверены, сделают большой вклад в развитие Южного Урала и всей страны», — сообщила директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.
Напомним, челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы был основан 26 октября 1992 года. Сегодня вуз входит в число наиболее эффективных учебных заведений страны по результатам мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования и их филиалов, проводимого Министерством образования и науки России. Выпускники челябинского филиала РАНХиГС входят в деловую и политическую элиту Южного Урала, работают в правительстве области, Законодательном собрании, практически во всех муниципалитетах Челябинской области, в ведущих промышленных компаниях и организациях региона.
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