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За девять месяцев Роспотребнадзор забраковал более 17,8 тонн кондитерских изделий

30 октябрь 2017 (10:02)

УрБК, Москва, 30.10.2017. За десять месяцев 2017 года Роспотребнадзор забраковал в России более 4,3 тыс. партий кондитерских изделий общим весом свыше 17.8 т. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

За январь-сентябрь сотрудники Роспотребнадзора проверили более 69 тыс. проб кондитерских изделий.

По загрязнителям химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины) нормативам не соответствовала 1 проба, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — 5,3%, по физико-химическим показателям (влажность, кислотность, массовая доля сахара) — 3,6%.

К кондитерским изделиям относятся сахаристые, мучные изделия, а также изделия, содержащие какао.

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